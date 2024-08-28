Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новой 240-мм ракетной системы
Киев • УНН
В Северной Корее провели испытания новой 240-мм ракетной системы залпового огня. Система продемонстрировала высокую мобильность и эффективность, а лидер страны Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.
В Северной Корее испытывали новую 240-мм ракетную систему. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях новой 240-мм ракетной системы залпового огня.
По данным информационного агентства, система продемонстрировала высокую мобильность и эффективность в концентрации ударов во время инспекционных испытаний.
На этой неделе Ким Чен Ын также участвовал в испытаниях новых «дронов-самоубийц». Лидер Северной Кореи призвал к дальнейшему развитию искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.
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