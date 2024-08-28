Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нової 240-мм ракетної системи
Київ • УНН
У Північній Кореї провели випробування нової 240-мм ракетної системи залпового вогню. Система продемонструвала високу мобільність та ефективність, а лідер країни Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях.
У Північній Кореї випробовували нову 240-мм ракетну систему. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.
Деталі
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях нової 240-мм ракетної системи залпового вогню.
За даними інформаційного агентства, система продемонструвала високу мобільність і ефективність у концентрації ударів під час інспекційних випробувань.
Цього тижня Кім Чен Ин також брав участь у випробуваннях нових "дронів-самогубців". Лідер Північної Кореї закликав до подальшого розвитку штучного інтелекту для безпілотних транспортних засобів.
Північна Корея провела запуск балістичної ракети09.03.23, 14:48 • 659055 переглядiв