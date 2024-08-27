Войска рф атаковали Херсонскую область: ранены гражданские и медики

Войска рф продолжают бить по Херсонщине. К вечеру, 27 августа, в области ранения получили двое мужчин. Кроме того, в самом Херсоне под обстрел попал человек и бригада медиков, которые ехали на помощь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА и главу Херсонской МВА Романа Мрочко.

Детали

В частности, около семи часов вечера оккупанты атаковали с беспилотника жителей Киндейки.

Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин, 39 и 65 лет. У обоих - минно-взрывные травмы и осколочные ранения грудной клетки. Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи - резюмировали в ОВА.

Кроме того, в Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 63-летний мужчина.

Бригада скорой, которая спешила на помощь раненому в Днепровском районе города, сама попала под вражеский обстрел. Пострадали трое медработников. У них взрывная травма и контузия. Поврежденное авто - рассказал начальник Херсонской городской военной администрации

росіяни вранці вкотре поцілили по Херсону: троє поранених