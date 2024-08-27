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Війська рф атакували Херсонщину: поранено цивільних та медиків

Війська рф атакували Херсонщину: поранено цивільних та медиків

Київ • УНН

 • 32051 перегляди

Внаслідок обстрілів окупантів на Херсонщині поранено двох чоловіків у Кіндійці та одного в Херсоні. Бригада швидкої допомоги також потрапила під обстріл, постраждали троє медпрацівників.

Війська рф продовжують бити по Херсонщині. Надвечір, 27 серпня, в області поранення отримало двоє чоловіків. Крім того, у самому Херсоні під обстріл потрапила людина та бригада медиків, які їхали на допомогу. Про це пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА та очільника Херсонської МВА Романа Мрочка.

Деталі

Зокрема, близько сьомої години вечора окупанти атакували з безпілотника жителів Кіндійки.

Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 39 та 65 років. В обох - мінно-вибухові травми та уламкові поранення грудної клітки. Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги

- резюмували в ОВА. 

Окрім того, у Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік.

Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому у Дніпровському районі міста, сама потрапила під ворожий обстріл. Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто

- розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації

росіяни вранці вкотре поцілили по Херсону: троє поранених27.08.24, 14:41 • 19242 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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