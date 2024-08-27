росіяни вранці вкотре поцілили по Херсону: троє поранених

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Київ • УНН

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Російські війська сьогодні вранці вдарили по Дніпровському району Херсона, постраждали троє цивільних. 64-річний чоловік отримав уламкові поранення через ворожий обстріл, а 62-річний чоловік і 23-річна дівчина постраждала від атаки дрона.

Російські війська сьогодні вранці вдарили по Дніпровському району Херсона, постраждали троє цивільних. 64-річний чоловік отримав уламкові поранення через ворожий обстріл, а 62-річний чоловік і 23-річна дівчина постраждала від атаки дрона, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

"Близько 11:30 російські війська вкотре вдарили по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл 64-річний чоловік дістав множинні уламкові поранення рук та ніг. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають меддопомогу", - повідомили в ОВА у Telegram.

Також голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram повідомив, що ушпиталено 62-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста. На момент удару рашистів постраждалий перебував в автівці.

Згодом до лікарні, за даними ОВА, звернулася 23-річна дівчина, яка постраждала через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. У неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпіла – під наглядом лікарів.

На Херсонщині знищили ракету, через ворожі удари є загиблий та 10 поранених27.08.24, 09:00 • 20482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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