росіяни вранці вкотре поцілили по Херсону: троє поранених
Київ • УНН
Російські війська сьогодні вранці вдарили по Дніпровському району Херсона, постраждали троє цивільних. 64-річний чоловік отримав уламкові поранення через ворожий обстріл, а 62-річний чоловік і 23-річна дівчина постраждала від атаки дрона.
Російські війська сьогодні вранці вдарили по Дніпровському району Херсона, постраждали троє цивільних. 64-річний чоловік отримав уламкові поранення через ворожий обстріл, а 62-річний чоловік і 23-річна дівчина постраждала від атаки дрона, повідомили у Херсонській ОВА та голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Близько 11:30 російські війська вкотре вдарили по Дніпровському району Херсона. Через ворожий обстріл 64-річний чоловік дістав множинні уламкові поранення рук та ніг. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають меддопомогу", - повідомили в ОВА у Telegram.
Також голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram повідомив, що ушпиталено 62-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та множинні уламкові поранення внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста. На момент удару рашистів постраждалий перебував в автівці.
Згодом до лікарні, за даними ОВА, звернулася 23-річна дівчина, яка постраждала через атаку російського дрона у Дніпровському районі Херсона. У неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпіла – під наглядом лікарів.
На Херсонщині знищили ракету, через ворожі удари є загиблий та 10 поранених27.08.24, 09:00 • 20482 перегляди