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На Херсонщині знищили ракету, через ворожі удари є загиблий та 10 поранених

Київ • УНН

 • 20482 перегляди

Російські війська обстріляли 21 населений пункт Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та інші об'єкти. Внаслідок атак 1 людина загинула, 10 поранено.

У Херсонській області російські війська обстріляли за добу 21 населений пункт, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки та інші об'єкти. Внаслідок ворожих атак 1 людина загинула, 10 поранено, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Токарівка, Садове, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Широка Балка, Інженерне, Придніпровське, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Осокорівка, Тягинка, Потьомкине, Новорайськ, Тополине та місто Херсон.

Ворог, за його даними, здійснив ракетний удар по Бериславському району. За результатами бойової роботи Сил протиповітряної оборони, як повідомив Прокудін, ракета була знищена.

російські військові, з його слів, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди та приватні та службові автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення", - зазначив Прокудін у Telegram.

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру25.08.24, 08:10 • 38133 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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