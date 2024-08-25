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Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру

Російські обстріли Херсонщини: 9 поранених, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 38133 перегляди

За добу окупанти обстріляли численні населені пункти Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та завод. Поранено 9 людей, у тому числі дитину.

Протягом минулої доби, з 06:00 24 серпня до 06:00 25 серпня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися кілька населених пунктів Херсонщини, зокрема Шляхове, Дудчани, Антонівка, Берислав, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Червоний Маяк, Томарине, Михайлівка, Новотягинка, Бургунка, Зміївка, Благовіщенське, Садове, Придніпровське та місто Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає УНН.

Деталі

Російські військові завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури та одному із заводів у регіоні. Також під обстріл потрапили житлові квартали, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Окрім цього, окупанти зруйнували гаражі та приватні автомобілі.

Внаслідок російської агресії було поранено 9 людей, серед них — одна дитина.

Ситуація на Херсонщині залишається напруженою, влада закликає мешканців бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Херсон частково без світла через удар рф по інфраструктурі22.08.24, 08:53 • 22832 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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