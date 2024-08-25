Российские обстрелы Херсонщины: 9 раненых, повреждена инфраструктура

За прошедшие сутки, с 06:00 24 августа до 06:00 25 августа, под вражеским огнем и авиаударами оказались несколько населенных пунктов Херсонщины, в частности Шляховое, Дудчаны, Антоновка, Берислав, Белозерка, Янтарное, Золотая Балка, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Красный Маяк, Томарино, Михайловка, Новотягинка, Бургунка, Змиевка, Благовещенское, Садовое, Приднепровское и город Херсон. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры и одному из заводов в регионе. Также под обстрел попали жилые кварталы, в частности повреждены 2 многоэтажки и 26 частных домов. Кроме этого, оккупанты разрушили гаражи и частные автомобили.

В результате российской агрессии были ранены 9 человек, среди них - один ребенок.

Ситуация на Херсонщине остается напряженной, власти призывают жителей быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Херсон частково без світла через удар рф по інфраструктурі