Херсон частично без света из-за удара рф по инфраструктуре
Киев • УНН
Российский удар по объекту критической инфраструктуры привел к частичному обесточиванию Херсона. Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы для быстрого восстановления электроснабжения.
Удар российских войск по объекту критической инфраструктуры привел к частичному обесточиванию Херсона, проводят аварийно-ремонтные работы, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры
Энергетики, по его словам, проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
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