В Херсонской области из-за атак рф за сутки погиб человек, 18 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 25 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру, ТЦ, образовательные и медицинские учреждения, церкви и жилые дома, 1 человек погиб, 18 получили ранения, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 18 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Томина Балка, Камышаны, Антоновка, Новоберислав, Никольское, Новодмитровка, Токаревка, Берислав, Золотая Балка, Кизомыс, Велетенское, Нововоронцовка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Понятовка, Шляховое, Красный Маяк, Высокое, Новоалександровка, Веселое, Ольговка, Бургунка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры, торговый центр, образовательные и медицинские учреждения, церкви, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 7 многоэтажек и 36 частных домов. Также оккупанты повредили водопровод, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и сельхозтехнику.

Центр Херсона обстріляла армія рф: пошкоджено ТЦ та будинки, горіло кафе