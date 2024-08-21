Центр Херсона обстреляла армия рф: повреждены ТЦ и дома, горело кафе

Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив торговый центр и частные дома. В одном из кафе возник пожар, информации о пострадавших пока нет, сообщил в среду председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Средний город Херсона оказался под ударами российских оккупационных войск. Из-за вражеских обстрелов повреждены здание торгового центра, частные дома, а также в помещении одного из кафе бушевал пожар - написал Прокудин в Telegram.

Информация о пострадавших, по его словам, пока не поступала.

На Херсонщині росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, є загиблий і 15 поранених