В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта, попав в жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак погиб 1 человек, 15 получили ранения, среди них 4 детей, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Зимовник, Белозерка, Зеленовка, Надеждовка, Понятовка, Федоровка, Разлив, Томина Балка, Софиевка, Садовое, Токаревка, Берислав, Николаевка, Одрадокаменка, Шилова Балка, Змиевка, Заможное, Михайловка, Дудчаны, Шляховое, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в образовательное и медицинское учреждения, админздания, заведение общественного питания и территорию фермерского хозяйства; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, водопровод, скважину и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 - получили ранения, из них - 4 ребенка", - написал Прокудин в Telegram.

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