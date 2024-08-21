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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

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19 августа 2024, 17:19  •  113560 просмотра

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19 августа 2024, 14:00  •  112924 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

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Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
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Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

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ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104446 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

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Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

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путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

путин впервые за 13 лет поехал в Чечню - Reuters

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Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции в курской области

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рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

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В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

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Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

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Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  176721 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

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16 августа 2024, 07:25  •  294658 просмотра
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16 августа 2024, 06:30  •  278144 просмотра
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Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

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