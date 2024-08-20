россия в очередной раз обстреляла Херсон: ранен 14-летний парень
Киев • УНН
В результате обстрела Днепровского района Херсона пострадал ребенок. 14-летний парень получил взрывную травму, ранения туловища и ноги, его госпитализировали в больницу.
Во вторник, 20 августа, российские войска атаковали один из районов Херсона. В результате обстрела ранения получил ребенок. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
В Херсоне из-за вражеского обстрела пострадал ребенок. оккупанты ударили по Днепровскому району. 14-летний парень получил взрывную травму, ранение туловища и ноги. Его госпитализировали в больницу
Сейчас пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
Напомним,
В Днепровском районе Херсона российские войска сбросили взрывчатку с дрона, ранив 53-летнего мужчину. Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.