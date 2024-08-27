В Херсонской области уничтожили ракету, из-за вражеских ударов есть погибший и 10 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли за сутки 21 населенный пункт, попав в критическую инфраструктуру, жилые дома и другие объекты. В результате вражеских атак 1 человек погиб, 10 ранены, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Токаревка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Кизомыс, Широкая Балка, Инженерное, Приднепровское, Станислав, Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Осокоровка, Тягинка, Потемкино, Новорайск, Тополиное и город Херсон.

Враг, по его данным, совершил ракетный удар по Бериславскому району. По результатам боевой работы Сил противовоздушной обороны, как сообщил Прокудин, ракета была уничтожена.

российские военные, по его словам, попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные и служебные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - отметил Прокудин в Telegram.

Российские обстрелы Херсонщины: 9 раненых, повреждена инфраструктура