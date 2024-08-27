россияне утром в очередной раз попали по Херсону: трое раненых

Российские войска сегодня утром ударили по Днепровскому району Херсона, пострадали трое гражданских. 64-летний мужчина получил осколочные ранения из-за вражеского обстрела, а 62-летний мужчина и 23-летняя девушка пострадала от атаки дрона, сообщили в Херсонской ОВА и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Около 11:30 российские войска в очередной раз ударили по Днепровскому району Херсона. Из-за вражеского обстрела 64-летний мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Ему оказывают медпомощь", - сообщили в ОВА в Telegram.

Также глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram сообщил, что госпитализирован 62-летний мужчина. Он получил взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города. На момент удара рашистов пострадавший находился в машине.

Позже в больницу, по данным ОВА, обратилась 23-летняя девушка, которая пострадала из-за атаки российского дрона в Днепровском районе Херсона. У нее диагностировали взрывную травму и острую реакцию на стресс. Пострадавшая - под наблюдением врачей.

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