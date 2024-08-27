Последствия атак Украины? российские авиакомпании начинают экономить топливо - росСМИ

Пилоты авиакомпании «Победа» пожаловались на новые требования лоукостера, согласно которым самолеты заправляются минимальным количеством топлива. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Один из летчиков в своей жалобе в «компетентные органы» назвал действия лоукостера «преступными», поскольку такое требование снижает уровень безопасности для экономических показателей.

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По его словам, в аэропортах вылета после заправки появляются сообщения о недостатке или использовании резервного топлива, которое необходимо для ухода на запасной аэродром.

Отмечается, что из-за новых приказов по экономии топлива расчет авиатрассы делается по коротким схемам, которые никогда не используются, а при введении в компьютер стандартной схемы захода на посадку топлива уже не хватает, сообщает пилот.

Он уточняет, что руководство «Победы» рассчитывает на «направление» маршрутов, которое авиадиспетчеры не всегда позволяют, поскольку летом необходимо обходить опасные метеоявления.

Дополнение

Между тем сама компания «Победа» опровергает эту информацию. Ответное заявление руководства «Победы» тоже распространили российские СМИ.

В компании уверяют, что все полеты проводят с достаточным запасом топлива и подчеркивают, что в случае плохих погодных условий все рейсы получают дополнительное топливо.

Напомним,

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