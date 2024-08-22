СБУ совместно с ССО поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в рф - источники

СБУ совместно с Силами специальных операций поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка" в россии. Именно этот аэродром в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Местные россияне жалуются, что после атаки дронов СБУ и ССО ВСУ их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса. Именно Мариновку в волгоградской области враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине - сообщил собеседник УНН.

Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", - отметил информированный источник в СБУ.

Дополнение

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожары в районе аэродрома "Мариновка" в рф после сообщений об атаке дронов.