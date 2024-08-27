Наслідки атак України? російські авіакомпанії починають економити пальне - росЗМІ

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Київ • УНН

 • 18973 перегляди

Пілоти російського лоукостера "Победа" заявили про небезпечну економію палива на рейсах. Компанія заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що всі польоти здійснюються з достатнім запасом пального.

Пілоти авіакомпанії "Победа" поскаржилися на нові вимоги лоукостера, згідно з якими літаки заправляються мінімальною кількістю палива. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Один із льотчиків у своїй скарзі до "компетентних органів" назвав дії лоукостера "злочинними", оскільки така вимога знижує рівень безпеки для економічних показників.

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За його словами, в аеропортах вильоту після заправки з'являються повідомлення про нестачу або використання резервного палива, яке необхідне для відходу на запасний аеродром.

Зазначається, що через нові накази щодо економії палива розрахунок авіатраси робиться за короткими схемами, які ніколи не використовуються, а при введенні в комп'ютер стандартної схеми заходу на посадку палива вже не вистачає, повідомляє пілот.

Він уточнює, що керівництво "Победы" розраховує на "спрямування" маршрутів, яке авіадиспетчери не завжди дозволяють, оскільки влітку необхідно оминати небезпечні метеоявлення.

Доповнення

Тим часом сама компанія "Победа" спростовує цю інформацію. Відвідну заяву керівництва "Победы" теж поширили російські ЗМІ. 

У компанії запевняють, що всі польоти проводять із достатнім запасом палива та підкреслюють, що у разі поганих погодних умов всі рейси отримують додаткове паливо.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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