В рф заявили, что после удара ВСУ в порту "Кавказ" затонул паром с топливом
Киев • УНН
российские власти сообщили о затоплении железнодорожного парома с топливом в порту "Кавказ" после атаки ВСУ. Взрывы в Краснодарском крае признаны следствием украинского удара, повреждены цистерны с топливом.
Оперативный штаб Краснодарского края рф сообщил, что железнодорожный паром с топливом, который пострадал от украинского удара в порту "Кавказ", затонул, передает УНН.
"Очагов возгорания на территории самого порта нет", - сказано в сообщении.
Напомним
Российские власти признали, что взрывы в Краснодарском крае - следствие атаки ВСУ. Повреждены цистерны с горючим в порту "Кавказ", возможно пострадал паром "Конро Трейдер".