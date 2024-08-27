Войска рф почти два десятка раз обстреляли Днепропетровскую область: погиб 70-летний мужчина

В течение суток, 27 августа, войска рф атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз. В результате обстрелов погиб пожилой мужчина и также есть разрушения. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Марганецкой громаде погиб местный житель. По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина - заявил Лысак.

По его словам, в Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах и Никополе побиты инфраструктура, админздание и музей. А еще 2 дома, линии электропередач и газопровод. Но, к счастью, без жертв и пострадавших.

В целом район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били «Градами» и тяжелой артиллерией. Целили также беспилотниками - подытожил председатель ОВА.

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти