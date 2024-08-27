Війська рф майже два десятки разів обстріляли Дніпропетровщину: загинув 70-річний чоловік
Київ • УНН
Протягом доби 27 серпня російські війська атакували Дніпропетровщину майже 20 разів. Внаслідок обстрілів загинув 70-річний чоловік, пошкоджено будинки, інфраструктуру та музей.
Протягом доби, 27 серпня, війська рф атакували Дніпропетровщину майже два десятки разів. Внаслідок обстрілів загинув літній чоловік та також є руйнування. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У Марганецькій громаді загинув місцевий. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина
За його словами, у Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих.
Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили "Градами" та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками
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