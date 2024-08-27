Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти
Київ • УНН
Внаслідок нічної ракетної атаки на готель у Кривому Розі загинуло троє людей, одна особа зникла безвісти. Пошкоджено 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів, рятувальна операція триває.
Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі відомо вже про трьох загиблих. Рятувальна операція продовжується. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклим залишається ще одна людина
За словами Лисака, рятувальники продовжують працювати на місці події.
Також він додав, що у місті пошкоджено вісім магазинів та кафе, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.
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