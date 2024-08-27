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Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: троє загиблих, один зниклий безвісти

Київ • УНН

 • 26561 перегляди

Внаслідок нічної ракетної атаки на готель у Кривому Розі загинуло троє людей, одна особа зникла безвісти. Пошкоджено 8 магазинів, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів, рятувальна операція триває.

Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Розі відомо вже про трьох загиблих. Рятувальна операція продовжується. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклим залишається ще одна людина

- розповів Лисак. 

За словами Лисака, рятувальники продовжують працювати на місці події.

Також він додав, що у місті пошкоджено вісім магазинів та кафе, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.

Під завалами у Кривому Розі можуть залишатись люди: наслідки атаки рф 27.08.24, 09:42 • 22923 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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