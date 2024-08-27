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Під завалами у Кривому Розі можуть залишатись люди: наслідки атаки рф

Київ • УНН

 • 22923 перегляди

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули двоє людей, п'ятеро поранені. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару рф. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Наслідки ворожої атаки показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН

За даними слідства, у ніч на 27 серпня 2024 року військові рф здійснили ракетний обстріл м. Кривого Рогу. За попередніми даними, загинули двоє місцевих мешканців. Ще п'ятеро людей поранено. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами, ймовірно, залишаються люди

- йдеться у повідомленні ОГП.

Внаслідок обстрілу пошкоджено готель, житлові будинки, магазини, кафе, автомобілі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених27.08.24, 07:38 • 36125 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП

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