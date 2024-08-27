Під завалами у Кривому Розі можуть залишатись люди: наслідки атаки рф

У Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару рф. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Наслідки ворожої атаки показали в Офісі Генпрокурора у Telegram, передає УНН.

За даними слідства, у ніч на 27 серпня 2024 року військові рф здійснили ракетний обстріл м. Кривого Рогу. За попередніми даними, загинули двоє місцевих мешканців. Ще п'ятеро людей поранено. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами, ймовірно, залишаються люди