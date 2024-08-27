Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф

В Кривом Роге продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара рф. Под завалами, вероятно, остаются люди. Последствия вражеской атаки показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, в ночь на 27 августа 2024 года военные рф осуществили ракетный обстрел г. Кривого Рога. По предварительным данным, погибли двое местных жителей. Еще пять человек ранены. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами, вероятно, остаются люди - говорится в сообщении ОГП.

В результате обстрела повреждены гостиница, жилые дома, магазины, кафе, автомобили.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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