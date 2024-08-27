Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф
Киев • УНН
В результате ночного ракетного обстрела Кривого Рога погибли два человека, пятеро ранены. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.
В Кривом Роге продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара рф. Под завалами, вероятно, остаются люди. Последствия вражеской атаки показали в Офисе Генпрокурора в Telegram, передает УНН.
По данным следствия, в ночь на 27 августа 2024 года военные рф осуществили ракетный обстрел г. Кривого Рога. По предварительным данным, погибли двое местных жителей. Еще пять человек ранены. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами, вероятно, остаются люди
В результате обстрела повреждены гостиница, жилые дома, магазины, кафе, автомобили.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених27 августа 2024, 04:38 • 28258 просмотров