В Кривом Роге ракетный удар разрушил отель: 2 погибших, 5 раненых
Киев • УНН
В результате вражеского ракетного удара по Кривому Рогу разрушена четырехэтажная гостиница. Погибли 2 человека, 5 ранены, повреждены здания и автомобили, поисково-спасательные работы продолжаются.
В Кривом Роге в результате вражеского удара погибли 2 человека, 5 ранены. Ракета разрушила отель. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В Кривом Роге из-за вражеского удара захватчиков погибло 2 человека, 5 -получили травмы.
Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина - «тяжелая». Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома
По информации, ракета попала в отель, разрушив четырехэтажное здание.
Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть еще 2 человека.
Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных дома и 8 автомобилей.
На месте работают спасатели, верхолазы, кинологи и психологи, которые помогли 13 пострадавшим.
Ворог вдарив по Кривому Розі: зросла кількість жертв до двох26 августа 2024, 23:24 • 23359 просмотров