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У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених

У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених

Київ • УНН

 • 36125 перегляди

Внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Розі зруйновано чотириповерховий готель. Загинуло 2 людини, 5 поранено, пошкоджено будівлі та автомобілі, пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Кривому Розі внаслідок ворожого удару загинуло 2 людини, 5 поранені. Ракета зруйнувала готель. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У Кривому Розі через ворожий удар загарбників загинуло 2 людини, 5 - отримали травми.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома

- поінформував Сергій Лисак.

За інформацією, ракета влучила в готель, зруйнувавши чотириповерхову будівлю.

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Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще 2 особи.

Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні будинки та 8 автомобілів.

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На місці працюють рятувальники, верхолази, кінологи та психологи, які допомогли 13 постраждалим.

Ворог вдарив по Кривому Розі: зросла кількість жертв до двох27.08.24, 02:24 • 27292 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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