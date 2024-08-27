У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених
Київ • УНН
Внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Розі зруйновано чотириповерховий готель. Загинуло 2 людини, 5 поранено, пошкоджено будівлі та автомобілі, пошуково-рятувальні роботи тривають.
У Кривому Розі внаслідок ворожого удару загинуло 2 людини, 5 поранені. Ракета зруйнувала готель. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У Кривому Розі через ворожий удар загарбників загинуло 2 людини, 5 - отримали травми.
П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома
За інформацією, ракета влучила в готель, зруйнувавши чотириповерхову будівлю.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще 2 особи.
Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні будинки та 8 автомобілів.
На місці працюють рятувальники, верхолази, кінологи та психологи, які допомогли 13 постраждалим.
Ворог вдарив по Кривому Розі: зросла кількість жертв до двох27.08.24, 02:24 • 27292 перегляди