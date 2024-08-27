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Ворог вдарив по Кривому Розі: зросла кількість жертв до двох

Київ • УНН

 • 27292 перегляди

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт, за психологічною допомогою звернулося 6 осіб, з них 2 дітей.

У Кривому Розі кількість загиблих зросла до двох. Про повідомляє начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, передає УНН.

На жаль, загиблих вже двоє...

- поінформував Євген Ситниченко.

За інформацією, за психологічною допомогою звернулося 6 осіб, з яких 2 дітей. Крім того, через ворожу атаку було пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

Нагадаємо

Уночі окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Спочатку повідомлялося, що одна жінка загинула, четверо людей були поранені, та ще п'ятеро - можуть бути під завалами. 

Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені27.08.24, 01:30 • 29123 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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