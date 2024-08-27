Ворог вдарив по Кривому Розі: зросла кількість жертв до двох
Київ • УНН
У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт, за психологічною допомогою звернулося 6 осіб, з них 2 дітей.
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до двох. Про повідомляє начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, передає УНН.
На жаль, загиблих вже двоє...
За інформацією, за психологічною допомогою звернулося 6 осіб, з яких 2 дітей. Крім того, через ворожу атаку було пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.
Нагадаємо
Уночі окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Спочатку повідомлялося, що одна жінка загинула, четверо людей були поранені, та ще п'ятеро - можуть бути під завалами.
Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені27.08.24, 01:30 • 29123 перегляди