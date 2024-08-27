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Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені

Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені

Київ • УНН

 • 29123 перегляди

Окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Одна жінка загинула, четверо поранені, ще п'ятеро можуть бути під завалами. Рятувальна операція триває.

У Кривому Розі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, передає УНН.

Деталі

За словами голови військової адміністрації Олександра Вілкула, у Кривому Розі відбулося ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Внаслідок удару загинула одна жінка. Четверо людей отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Рятувальники повідомляють, що під завалами будівлі можуть знаходитися ще п'ятеро осіб. Наразі рятувальна операція триває, на місці події працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що у Кривому Розі сталися вибухи. Згодом у мережі з’явилася інформація, що окупанти вдарили по готелю у Кривому Розі.

Терористи атакували готель у Кривому Розі27.08.24, 00:33 • 23956 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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