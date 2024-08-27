Ракетный удар по Кривому Роге: погибла женщина, есть раненые
Киев • УНН
Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. Одна женщина погибла, четверо ранены, еще пятеро могут быть под завалами. Спасательная операция продолжается.
В Кривом Роге россияне ударили по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, передает УНН.
Детали
По словам главы военной администрации Александра Вилкула, в Кривом Роге произошло ракетное попадание в здание гражданской инфраструктуры. В результате удара погибла одна женщина. Четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.
Спасатели сообщают, что под завалами здания могут находиться еще пять человек. Сейчас спасательная операция продолжается, на месте происшествия работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы.
Напомним
Ранее было сообщено, что в Кривом Роге произошли взрывы. Впоследствии в сети появилась информация, что оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге.
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