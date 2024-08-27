Террористы атаковали отель в Кривом Роге
Киев • УНН
Российские террористы нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. По словам главы военной администрации Александра Вилкула, ситуация сложная, спасательные и медицинские службы работают на месте происшествия.
Террористы ударили по гостинице в Кривом Роге. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
Добавим
Руководитель военной администрации города Александр Вилкул также проинформировал, что новости плохие. Впрочем вся информация еще уточняется.
Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей
Напомним
Ранее было сообщено, что в Кривом Роге произошли взрывы, а Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
У Кривому Розі пролунали вибухи26 августа 2024, 20:26 • 13194 просмотра