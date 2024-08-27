Терористи атакували готель у Кривому Розі
Київ • УНН
Російські терористи завдали удару по готелю в Кривому Розі. За словами голови військової адміністрації Олександра Вілкула, ситуація складна, рятувальні та медичні служби працюють на місці події.
Терористи вдарили по готелю у Кривому Розі. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.
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Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул також поінформував, що новини погані. Втім вся інформація ще уточнюється.
Новини погані, конкретика після відбою.Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей
Нагадаємо
Раніше було повідомлено, що у Кривому Розі сталися вибухи, а Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
У Кривому Розі пролунали вибухи26.08.24, 23:26 • 26594 перегляди