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Терористи атакували готель у Кривому Розі

Терористи атакували готель у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 23956 перегляди

Російські терористи завдали удару по готелю в Кривому Розі. За словами голови військової адміністрації Олександра Вілкула, ситуація складна, рятувальні та медичні служби працюють на місці події.

Терористи вдарили по готелю у Кривому Розі. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає УНН.

Додамо

Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул також поінформував, що новини погані. Втім вся інформація ще уточнюється.

Новини погані, конкретика після відбою.Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей

- заявив Олександр Вілкул.

Нагадаємо

Раніше було повідомлено, що у Кривому Розі сталися вибухи, а Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

У Кривому Розі пролунали вибухи26.08.24, 23:26 • 26594 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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