Враг ударил по Кривому Рогу: возросло количество жертв до двух
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате вражеской атаки погибли два человека. Повреждены дома, магазины, заведение общественного питания и автотранспорт, за психологической помощью обратилось 6 человек, из них 2 детей.
В Кривом Роге количество погибших возросло до двух. Об сообщает начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко, передает УНН.
К сожалению, погибших уже двое...
По информации, за психологической помощью обратилось 6 человек, из которых 2 детей. Кроме того, из-за вражеской атаки были повреждены дома, магазины, заведение общественного питания и автотранспорт.
Напомним
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. Сначала сообщалось, что одна женщина погибла, четыре человека были ранены, и еще пятеро - могут быть под завалами.
Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені26 августа 2024, 22:30 • 9931 просмотр