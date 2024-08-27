Враг ударил по Кривому Рогу: возросло количество жертв до двух

В Кривом Роге количество погибших возросло до двух. Об сообщает начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко, передает УНН.

К сожалению, погибших уже двое... - проинформировал Евгений Ситниченко.

По информации, за психологической помощью обратилось 6 человек, из которых 2 детей. Кроме того, из-за вражеской атаки были повреждены дома, магазины, заведение общественного питания и автотранспорт.

Напомним

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. Сначала сообщалось, что одна женщина погибла, четыре человека были ранены, и еще пятеро - могут быть под завалами.

Ракетний удар по Кривому Розі: загинула жінка, є поранені