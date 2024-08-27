Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: трое погибших, один пропавший без вести
Киев • УНН
В результате ночной ракетной атаки на отель в Кривом Роге погибли три человека, один человек пропал без вести. Повреждены 8 магазинов, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей, спасательная операция продолжается.
В результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге известно уже о трех погибших. Спасательная операция продолжается. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек
По словам Лысака, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Также он добавил, что в городе повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей.
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