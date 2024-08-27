Оккупанты обстреляли 10 громад Сумской области: 290 взрывов
Киев • УНН
За день захватчики совершили 81 обстрел Сумской области, вызвав 290 взрывов.
За день захватчики 81 обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 290 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Березовская, Сумская, Эсманьская, Глуховская, , Середино-Будская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская громады.
Описание общин, пострадавших от обстрелов
Краснопольская: подверглась интенсивным обстрелам артиллерией и минометами, также были атаки FPV-дронами и пуски авиабомб. Это одна из крупнейших пострадавших общин со многими взрывами.
Эсманская: подверглась авиаударам, минометным обстрелам и атакам дронами. Произошло значительное количество взрывов.
Сумская: подверглась удару беспилотником типа «Ланцет». Эта община пострадала меньше, по сравнению с другими, но также зафиксированы взрывы.
Березовская: пострадала от авиаударов, в частности от взрывов авиабомб КАБ.
Белопольская: была обстреляна авиацией и минометами. Зафиксированы взрывы от авиаударов и минометных обстрелов.
Великописаревская: подверглась обстрелам из артиллерии, минометов и гранатометов. Также были атаки дронами и сброс взрывных устройств с беспилотников.
Глуховская: подверглась ударам авиабомбами, которые вызвали взрывы.
Шалыгинская: пострадала от пусков авиабомб, обстрелов из РСЗО и минометов.
Новослободская: была атакована FPV-дронами, что привело к одному взрыву.
Середино-Будская: подверглась атакам FPV-дронами и минометным обстрелам, что также повлекло несколько взрывов.
росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26 августа 2024, 08:44 • 22407 просмотров