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Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів

Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів

Київ • УНН

 • 31476 перегляди

За день загарбники здійснили 81 обстріл Сумської області, спричинивши 290 вибухів.

За день загарбники 81 обстріляли Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 290 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

За інформацією, обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Березівська, Сумська, Есманьська, Глухівська, , Середино-Будська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Опис громад, які постраждали від обстрілів

Краснопільська: зазнала інтенсивних обстрілів артилерією та мінометами, також були атаки FPV-дронами і пуски авіабомб. Це одна з найбільших постраждалих громад з багатьма вибухами.

Есманьська: піддалася авіаударам, мінометним обстрілам та атакам дронами. Відбулося значне кількість вибухів.

Сумська: зазнала удару безпілотником типу "Ланцет". Ця громада постраждала менше, порівняно з іншими, але також зафіксовано вибухи.

Березівська: постраждала від авіаударів, зокрема від вибухів авіабомб КАБ.

Білопільська: була обстріляна авіацією і мінометами. Зафіксовані вибухи від авіаударів і мінометних обстрілів.

Великописарівська: зазнала обстрілів з артилерії, мінометів і гранатометів. Також були атаки дронами і скидання вибухових пристроїв з безпілотників.

Глухівська: піддалася ударам авіабомбами, які спричинили вибухи.

Шалигинська: постраждала від пусків авіабомб, обстрілів з РСЗВ і мінометів.

Новослобідська: була атакована FPV-дронами, що призвело до одного вибуху.

Середино-Будська: зазнала атак FPV-дронами та мінометних обстрілів, що також спричинило кілька вибухів.

росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26.08.24, 11:44 • 23026 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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