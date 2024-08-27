Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини: 290 вибухів
Київ • УНН
За день загарбники здійснили 81 обстріл Сумської області, спричинивши 290 вибухів.
За день загарбники 81 обстріляли Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 290 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
За інформацією, обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Березівська, Сумська, Есманьська, Глухівська, , Середино-Будська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська громади.
Опис громад, які постраждали від обстрілів
Краснопільська: зазнала інтенсивних обстрілів артилерією та мінометами, також були атаки FPV-дронами і пуски авіабомб. Це одна з найбільших постраждалих громад з багатьма вибухами.
Есманьська: піддалася авіаударам, мінометним обстрілам та атакам дронами. Відбулося значне кількість вибухів.
Сумська: зазнала удару безпілотником типу "Ланцет". Ця громада постраждала менше, порівняно з іншими, але також зафіксовано вибухи.
Березівська: постраждала від авіаударів, зокрема від вибухів авіабомб КАБ.
Білопільська: була обстріляна авіацією і мінометами. Зафіксовані вибухи від авіаударів і мінометних обстрілів.
Великописарівська: зазнала обстрілів з артилерії, мінометів і гранатометів. Також були атаки дронами і скидання вибухових пристроїв з безпілотників.
Глухівська: піддалася ударам авіабомбами, які спричинили вибухи.
Шалигинська: постраждала від пусків авіабомб, обстрілів з РСЗВ і мінометів.
Новослобідська: була атакована FPV-дронами, що призвело до одного вибуху.
Середино-Будська: зазнала атак FPV-дронами та мінометних обстрілів, що також спричинило кілька вибухів.
росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок26.08.24, 11:44 • 23026 переглядiв