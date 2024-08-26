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росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок

росія обстріляла 6 громад Сумщини: 60 вибухів за ніч та ранок

Київ • УНН

 • 23026 перегляди

російські війська здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів у 6 громадах, включаючи авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли, а також атаки дронами.

російські війська вночі та вранці 26 серпня здійснили 21 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів. Армія рф обстріляла 6 громад області за допомогою КАБів, FPV-дронів та з мінометів і артилерії. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА. 

Деталі

Як повідомляєтья, ворожих обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Березівська, Есманьська громади.

  •  Великописарівська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (3 вибухи), обстріляв громаду із артилерії (9 вибухів) та міномета (3 вибухи), також відбулось скидання вибухового пристрою із БПЛА (ВОГ) (1 вибух), зафіксовано і обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  •  Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (2 вибухи) і вели артилерійський обстріл (11 вибухів).
  •  Білопільська громада: авіаудар КАБ (1 вибух), також ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  •  Березівська громада: росіяни здійснили авіадар КАБ (3 вибухи).
  •  Есманьська громада: здійснено авіаудар КАБ (7 вибухів).
  •  Хотінська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи).

На Сумщині пошкоджено енергетичні об'єкти: понад 34 тисячі споживачів без світла26.08.24, 10:36 • 22427 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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