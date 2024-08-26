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На Сумщині пошкоджено енергетичні об'єкти: понад 34 тисячі споживачів без світла

На Сумщині пошкоджено енергетичні об'єкти: понад 34 тисячі споживачів без світла

Київ • УНН

 • 22427 перегляди

Внаслідок атак рф на Сумщині пошкоджено численні енергетичні об'єкти. Понад 34 тисячі споживачів у 213 населених пунктах залишились без електроенергії, фахівці працюють над відновленням постачання.

У Сумській області внаслідок атак рф  пошкоджено численні енергетичні об'єкти. Станом на 10 годину 26 серпня понад 34 тисячі споживачів у 213 населених пунктах залишились без електроенергії, повідомили в Сумиобленерго, передає УНН

Окрім загальної ситуації в Україні, ворог пошкодив чисельні об’єкти енергетики на території Сумщини. Без розподілу електроенергії внаслідок збройної агресії рф станом на 10 годину 26 серпня понад 34 тисячі точок обліку споживачів (це 213 населених пунктів, 19 із них частково)

- йдеться у повідомленні Сумиобленерго.


Як повідомляється, найбільше постраждали енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Ямпільській,  Великописарівській, Сумській,  Краснопільській, Путивльській громадах.

Зазначається, що фахівці роблять усе, щоб повернути світло в кожну оселю. Однак не деякі ділянки виїзди є небезпечними для життя й не здійснюються без погодження з військовими та органами місцевого самоврядування.

Загалом, повідомляється, що на території Сумщини разом із введеними екстреними відключеннями, зараз понад 246 тисяч точок обліку споживачів тимчасово без електроенергії.

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26.08.24, 10:07 • 27921 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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