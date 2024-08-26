На Сумщине повреждены энергетические объекты: более 34 тысяч потребителей без света

В Сумской области в результате атак рф повреждены многочисленные энергетические объекты. По состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч потребителей в 213 населенных пунктах остались без электроэнергии, сообщили в Сумыоблэнерго, передает УНН.

Кроме общей ситуации в Украине, враг повредил многочисленные объекты энергетики на территории Сумщины. Без распределения электроэнергии в результате вооруженной агрессии рф по состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч точек учета потребителей (это 213 населенных пунктов, 19 из них частично) - говорится в сообщении Сумыоблэнерго.



Как сообщается, больше всего пострадали энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской громадах.

Отмечается, что специалисты делают все, чтобы вернуть свет в каждый дом. Однако не некоторые участки выезды являются опасными для жизни и не осуществляются без согласования с военными и органами местного самоуправления.

В общем, сообщается, что на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями, сейчас более 246 тысяч точек учета потребителей временно без электроэнергии.

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