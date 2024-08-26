На Сумщине повреждены энергетические объекты: более 34 тысяч потребителей без света
Киев • УНН
В результате атак рф на Сумщине повреждены многочисленные энергетические объекты. Более 34 тысяч потребителей в 213 населенных пунктах остались без электроэнергии, специалисты работают над восстановлением поставок.
В Сумской области в результате атак рф повреждены многочисленные энергетические объекты. По состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч потребителей в 213 населенных пунктах остались без электроэнергии, сообщили в Сумыоблэнерго, передает УНН.
Кроме общей ситуации в Украине, враг повредил многочисленные объекты энергетики на территории Сумщины. Без распределения электроэнергии в результате вооруженной агрессии рф по состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч точек учета потребителей (это 213 населенных пунктов, 19 из них частично)
Как сообщается, больше всего пострадали энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской громадах.
Отмечается, что специалисты делают все, чтобы вернуть свет в каждый дом. Однако не некоторые участки выезды являются опасными для жизни и не осуществляются без согласования с военными и органами местного самоуправления.
В общем, сообщается, что на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями, сейчас более 246 тысяч точек учета потребителей временно без электроэнергии.
В Киеве разворачивают "пункты несокрушимости" на фоне экстренных отключений света26 августа 2024, 07:07 • 15350 просмотров