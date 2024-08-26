россия обстреляла 6 громад Сумщины: 60 взрывов за ночь и утро
Киев • УНН
российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов в 6 общинах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы, а также атаки дронами.
российские войска ночью и утром 26 августа осуществили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Армия рф обстреляла 6 громад области с помощью КАБов, FPV-дронов и из минометов и артиллерии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Березовская, Эсманьская громады.
- Великописаревская громада: враг совершил авиаудар КАБ (3 взрыва), обстрелял громаду из артиллерии (9 взрывов) и миномета (3 взрыва), также состоялся сброс взрывного устройства с БПЛА (ВОГ) (1 взрыв), зафиксирован и обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: россияне нанесли авиаудар КАБ (2 взрыва) и вели артиллерийский обстрел (11 взрывов).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (1 взрыв), также враг бил из минометов (5 взрывов).
- Березовская община: россияне совершили авиадар КАБ (3 взрыва).
- Эсманьская община: осуществлен авиаудар КАБ (7 взрывов).
- Хотинская община: авиаудар КАБ (3 взрыва).
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