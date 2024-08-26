26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

Сегодня, 26 августа, люди, которые имеют и уважают четвероногих друзей, могут присоединиться к празднованию Международного дня собак, пишет УНН.

По мнению палеонтологов, около 60 миллионов лет назад на территории современной Азии обитали животные, похожие по виду на ласку. Научное название семейства этих ископаемых млекопитающих - миациды. Они не оставили после себя прямых потомков, однако от них берут начало все псовые животные - волки, лисы и шакалы.

Генетические исследования утверждают, что собаки произошли непосредственно от волков, точнее, от несуществующего ныне вида этих животных, который отделился от основной популяции.

Ученые считают, что собаки были одомашнены на территории современной Европы около 20 тысяч лет назад.

Также 26 августа ежегодно в мире отмечают День туалетной бумаги. Событие было основано в США в 2015 году.

Считается, что первая такая бумага появилась в Китае еще во II веке. А уже потом в Поднебесной началось ее массовое производство.

В Европе о существовании туалетной бумаги узнали благодаря путешественнику Марко Поло.

Изобретателем туалетной бумаги такой, какой мы ее, в принципе, привыкли видеть считают американца Джозефа Гайетти. В 1857 году он в коробках начал выпускать бумагу специального назначения, которая была пропитана алоэ и даже защищена водяными знаками с фамилией производителя.

Привычные нам рулоны впервые начали производить в Филадельфии, а перфорация добавилась в Германии.

Еще сегодня можно приобщиться к празднованию Дня актера.

Полноценно актерское искусство начало зарождаться в театрах Древней Греции. Во времена Средневековья в Европе актерское искусство начали считать опасным, аморальным и языческим. Преследовать актеров и запрещать спектакли начали только в эпоху Возрождения.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Андриана и Натальи.

Андриан был язычником и занимал высокий пост при дворе императора Максимиана, который жестоко преследовал христиан.

Андриан влюбился и женился на Наталье, которая тайно исповедовала христианство. Как-то по приказу императора в тюрьму бросили большую группу христиан. Это побудило Андрияна признать, что он верит в Иисуса Христа. Мужчину тоже схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

По преданию, Наталья через некоторое время умерла на могиле своего мужа.

Именины сегодня празднуют Андрей, Наталья.