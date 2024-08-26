26 серпня: Міжнародний день собак, День туалетного паперу

Сьогодні, 26 серпня, люди, які мають та поважають чотирилапих друзів, можуть долучитися до святкування Міжнародного дня собак, пише УНН.

На думку палеонтологів, близько 60 мільйонів років тому на території сучасної Азії мешкали тварини, схожі за виглядом на ласку. Наукова назва родини цих викопних ссавців - міациди. Вони не залишили після себе прямих нащадків, проте від них беруть початок всі псові тварини — вовки, лисиці та шакали.

Генетичні дослідження стверджують, що собаки походять безпосередньо від вовків, точніше, від неіснуючого нині виду цих тварин, який відділився від основної популяції.

Вчені вважають, що собаки були одомашнені на території сучасної Європи близько 20 тисяч років тому.

Також 26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Подія була започаткована у США в 2015 році.

Вважається, що перший такий папір з’явився в Китаї ще у II сторіччі. А вже згодом у Піднебесній розпочалося його масове виробництво.

У Європі про існування туалетного паперу дізналися завдяки мандрівнику Марко Поло.

Винахідником туалетного паперу таким, яким ми його, в принципі, йог звикли бачити вважають американця Джозефа Гайетті. У 1857 році він у коробках почав випускати папір спеціального призначення, який був просякнутий алое і, навіть, захищений водяними знаками з прізвищем виробника.

Звичні нам рулони вперше почали виробляти в Філадельфії, а перфорація додалася в Німеччині.

Ще сьогодні можна долучитися до святкування Дня актора.

Повноцінно акторське мистецтво почало зароджуватися у театрах Стародавньої Греції. У часи Середньовіччя в Європі акторське мистецтво почали вважати небезпечним, аморальним і язичницьким. Переслідувати акторів та забороняти вистави почали лише в епоху Відродження.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Андріяна та Наталії.

Андріян був язичником та обіймав високу посаду при дворі імператора Максиміана, який жорстоко переслідував християн.

Андріян закохався та одружився а Наталії, яка таємно сповідувала християнство. Якось за наказом імператора до в’язниці кинули велику групу християн. Це спонукало Андріяна визнати, що він вірить в Ісуса Христа. Чоловіка теж схопили, довго та жорстоко катували, а потім стратили.

За переказом, Наталія за деякий час померла на могилі свого чоловіка.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Наталія.