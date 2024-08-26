26 серпня: Міжнародний день собак, День туалетного паперу

ukenru
13:46 • 2352 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 21056 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 49135 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 81669 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 137444 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180418 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260163 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166010 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141824 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128272 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126944 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62858 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 96416 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72991 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 58553 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 2308 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126944 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260152 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196876 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5174 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18000 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22324 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27517 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37741 перегляди
Актуальне
26 серпня: Міжнародний день собак, День туалетного паперу

26 серпня: Міжнародний день собак, День туалетного паперу

Київ • УНН

 • 121606 перегляди

Вчені вважають, що собаки були одомашнені на території сучасної Європи близько 20 тисяч років тому.

Сьогодні, 26 серпня, люди, які мають та поважають чотирилапих друзів, можуть долучитися до святкування Міжнародного дня собак, пише УНН.

На думку палеонтологів, близько 60 мільйонів років тому на території сучасної Азії мешкали тварини, схожі за виглядом на ласку. Наукова назва родини цих викопних ссавців - міациди. Вони не залишили після себе прямих нащадків, проте  від них беруть початок всі псові тварини — вовки, лисиці та шакали.

Генетичні дослідження стверджують, що собаки походять безпосередньо від вовків, точніше, від неіснуючого нині виду цих тварин, який відділився від основної популяції.

Вчені вважають, що собаки були одомашнені на території сучасної Європи близько 20 тисяч років тому.

Також 26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Подія була започаткована у США в 2015 році.

Вважається, що перший такий папір з’явився в Китаї ще у II сторіччі. А вже згодом у Піднебесній розпочалося його масове виробництво.

У Європі про існування туалетного паперу дізналися завдяки мандрівнику Марко Поло.

Винахідником туалетного паперу таким, яким ми його, в принципі, йог звикли бачити вважають американця Джозефа Гайетті. У 1857 році він у коробках почав випускати папір спеціального призначення, який був просякнутий алое і, навіть, захищений водяними знаками з прізвищем виробника.

Звичні нам рулони вперше почали виробляти в Філадельфії, а перфорація додалася в Німеччині.

Ще сьогодні можна долучитися до святкування Дня актора.

Повноцінно акторське мистецтво почало зароджуватися у театрах Стародавньої Греції. У часи Середньовіччя в Європі акторське мистецтво почали вважати небезпечним, аморальним і язичницьким. Переслідувати акторів та забороняти вистави почали лише в епоху Відродження.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Андріяна та Наталії.

Андріян був язичником та обіймав високу посаду при дворі імператора Максиміана, який жорстоко переслідував християн.

Андріян закохався та одружився а Наталії, яка таємно сповідувала християнство.  Якось за наказом імператора до в’язниці кинули велику групу християн. Це спонукало Андріяна визнати, що він вірить в Ісуса Христа. Чоловіка теж схопили, довго та жорстоко катували, а потім стратили.

За переказом, Наталія за деякий час померла на могилі свого чоловіка.

Іменини сьогодні святкують Андрій, Наталія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63