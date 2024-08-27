Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины

Во вторник, 27 августа, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, главой сети Фондов "Открытое общество" Александром Соросом. Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Во время встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в важных для Украины вопросах. Речь шла о реализации Формулы мира, в частности о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении всех пленных и депортированных украинцев.

Отдельное внимание уделили восстановлению объектов критической инфраструктуры. Андрей Ермак проинформировал о последствиях вчерашней российской атаки и подчеркнул: это был один из крупнейших обстрелов со стороны РФ.

Робота з імплементації Формули миру розпочалася: Єрмак провів міжнародну конференцію щодо енергетичної безпеки України

Собеседники также обсудили возможности развития украинской экономики, восстановление и реконструкцию Украины и гуманитарную политику.

Напомним

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил об успехе украинской Формулы мира. Он подчеркнул необходимость заставить Кремль повиноваться международному праву и рассказал об этапах реализации инициативы.