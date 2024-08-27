Ермак встретился с Соросом: обсудили Формулу мира и восстановление Украины
Киев • УНН
Руководитель ОПУ Андрей Ермак провел встречу с Александром Соросом. Обсудили реализацию Формулы мира, восстановление инфраструктуры и развитие экономики Украины.
Во вторник, 27 августа, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, главой сети Фондов "Открытое общество" Александром Соросом. Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в важных для Украины вопросах. Речь шла о реализации Формулы мира, в частности о пунктах по энергетической и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении всех пленных и депортированных украинцев.
Отдельное внимание уделили восстановлению объектов критической инфраструктуры. Андрей Ермак проинформировал о последствиях вчерашней российской атаки и подчеркнул: это был один из крупнейших обстрелов со стороны РФ.
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Собеседники также обсудили возможности развития украинской экономики, восстановление и реконструкцию Украины и гуманитарную политику.
Напомним
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил об успехе украинской Формулы мира. Он подчеркнул необходимость заставить Кремль повиноваться международному праву и рассказал об этапах реализации инициативы.