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Єрмак зустрівся з Соросом: обговорили Формулу миру та відбудову України

Єрмак зустрівся з Соросом: обговорили Формулу миру та відбудову України

Київ • УНН

 • 90234 перегляди

Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом. Обговорили реалізацію Формули миру, відновлення інфраструктури та розвиток економіки України.

У вівторок, 27 серпня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом. Про це заявили в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію у важливих для України питаннях. Ішлося про реалізацію Формули миру, зокрема про пункти щодо енергетичної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та звільнення всіх полонених і депортованих українців. 

Окрему увагу приділили відновленню об’єктів критичної інфраструктури. Андрій Єрмак поінформував про наслідки вчорашньої російської атаки й наголосив: це був один із найбільших обстрілів з боку РФ. 

Робота з імплементації Формули миру розпочалася: Єрмак провів міжнародну конференцію щодо енергетичної безпеки України22.08.24, 20:38 • 70100 переглядiв

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку української економіки, відбудову й відновлення України та гуманітарну політику.

Нагадаємо

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про успіх української Формули миру. Він підкреслив необхідність змусити Кремль коритися міжнародному праву та розповів про етапи реалізації ініціативи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика

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