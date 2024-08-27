Єрмак зустрівся з Соросом: обговорили Формулу миру та відбудову України
Київ • УНН
Керівник ОПУ Андрій Єрмак провів зустріч з Олександром Соросом. Обговорили реалізацію Формули миру, відновлення інфраструктури та розвиток економіки України.
У вівторок, 27 серпня, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, головою мережі Фундацій "Відкрите суспільство" Олександром Соросом. Про це заявили в Офісі президента України, передає УНН.
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Під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію у важливих для України питаннях. Ішлося про реалізацію Формули миру, зокрема про пункти щодо енергетичної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та звільнення всіх полонених і депортованих українців.
Окрему увагу приділили відновленню об’єктів критичної інфраструктури. Андрій Єрмак поінформував про наслідки вчорашньої російської атаки й наголосив: це був один із найбільших обстрілів з боку РФ.
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Співрозмовники також обговорили можливості розвитку української економіки, відбудову й відновлення України та гуманітарну політику.
Нагадаємо
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про успіх української Формули миру. Він підкреслив необхідність змусити Кремль коритися міжнародному праву та розповів про етапи реалізації ініціативи.