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Необхідно змусити кремль коритися міжнародному праву - Єрмак

Необхідно змусити кремль коритися міжнародному праву - Єрмак

Київ • УНН

 • 18727 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про успіх української Формули миру. Він підкреслив необхідність змусити Кремль коритися міжнародному праву та розповів про етапи реалізації ініціативи.

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак заявив, що українська Формула миру має великий успіх для української дипломатії під час війни, адже Україна не повинна залишатися один на один з росією і треба змусити кремль коритися міжнародному праву.

Про це Єрмак заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Деталі

Я хотів би зосередитися зараз на декількох треках, які за дорученням Президента веде Офіс президента. По-перше, я хотів би розпочати з Формули миру. Безумовно це такий винахід і, я вважаю, великий успіх саме української дипломатії під час війни. Україна не повинна залишатися один на один з росією і треба змусити кремль коритися міжнародному праву. Саме ця філософія закладена у Формулу миру Президента Зеленського. За 1,5 роки ми дійсно пройшли всі три ключові стадії її втілення - це і багатосторонні зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки - їх було 4. Розпочиналися вони з Копенгагену, на якій було було трохи більше, ніж 20 представників і закінчилося все це на цьому етапі проведення інавгураційного Саміту миру у Швейцарії. Цифри цієї події говорять самі за себе. Більше ста держав, 93 підписи під фінальним комюніке. Безумовно є питання, над якими триває робота. Триває робота над тим, щоб до цього комюніке приєдналися країни так званого Глобального півдня

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що одним із питань, яке підіймалося під час зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, було питання приєднання країн Глобального півдня до підписання фінального комюніке.

Що стосується цього, як говорив Президент, одразу після інавгураційного саміту ми почали працювати над організацією проведення тематичних конференцій, які повинні стати фіналізацією роботи робочих груп, які були створені після зустрічі в Джеді, і які напрацьовують конкретні кроки реалізації кожного з пунктів. Перша така конференція відбулася 22 липня і вона стосувалася енергетичної безпеки, була достатньо успішною. Формат такої зустрічі: ми запрошуємо учасників робочої групи. В кожному пункті, в кожній робочій групі присутні, в тому числі представники Глобального півдня. Це велика кількість країн, я думаю, що за декілька місяців ми закінчимо цю роботу, результатом цієї роботи буде складання спільного плану реалізації Формули миру. І саме це є головною умовою щодо організації другого саміту, який вже буде про реалізацію саме цієї формули. Сьогодні ми вже маємо попередні зацікавленості від декількох країн, які готові прийняти цей саміт

- додав Єрмак. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Індія приєднається до спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Україна та Індія також погодили документи про співпрацю у чотирьох сферах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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