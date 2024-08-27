Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Руководитель Офиса президент Андрей Ермак заявил, что украинская Формула мира имеет большой успех для украинской дипломатии во время войны, ведь Украина не должна оставаться один на один с россией и надо заставить кремль повиноваться международному праву.

Об этом Ермак заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Детали

Я хотел бы сосредоточиться сейчас на нескольких треках, которые по поручению Президента ведет Офис президента. Во-первых, я хотел бы начать с Формулы мира. Безусловно это такое изобретение и, я считаю, большой успех именно украинской дипломатии во время войны. Украина не должна оставаться один на один с Россией и надо заставить кремль повиноваться международному праву. Именно эта философия заложена в Формулу мира Президента Зеленского. За 1,5 года мы действительно прошли все три ключевые стадии ее воплощения - это и многосторонние встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности - их было 4. Начинались они с Копенгагена, на которой было чуть больше, чем 20 представителей и закончилось все это на этом этапе проведения инаугурационного Саммита мира в Швейцарии. Цифры этого события говорят сами за себя. Более ста государств, 93 подписи под финальным коммюнике. [...] [...] - сказал Ермак.

Он отметил, что одним из вопросов, который поднимался во время встречи Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, был вопрос присоединения стран Глобального юга к подписанию финального коммюнике.

Что касается этого, как говорил Президент, сразу после инаугурационного саммита мы начали работать над организацией проведения тематических конференций, которые должны стать финализацией работы рабочих групп, которые были созданы после встречи в Джеди, и которые нарабатывают конкретные шаги реализации каждого из пунктов. Первая такая конференция состоялась 22 июля и она касалась энергетической безопасности, была достаточно успешной. Формат такой встречи: мы приглашаем участников рабочей группы. В каждом пункте, в каждой рабочей группе присутствуют, в том числе представители Глобального юга. Это большое количество стран, я думаю, что за несколько месяцев мы закончим эту работу, результатом этой работы будет составление совместного плана реализации Формулы мира. И именно это является главным условием по организации второго саммита, который уже будет о реализации именно этой формулы. Сегодня мы уже имеем предварительные заинтересованности от нескольких стран, которые готовы принять этот саммит - добавил Ермак.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Индия присоединится к совместному коммюнике инаугурационного Саммита мира. Украина и Индия также согласовали документы о сотрудничестве в четырех сферах.