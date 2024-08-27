Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Первый гол и дебютная победа «Левого берега», разгромные победы «Полесья» и «Руха», первые хеттрики, первая отставка главного тренера, «перестрелка» в Александрии, неожиданные лидеры - именно так прошел четвертый тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты тура, новые достижения по итогам тура, и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Детали

Голевая «перестрелка» в Александрии и бенефис Филиппова

В субботу на стадионе КСК «Ника» в Александрии на Кировоградщине сыграли пока самый зрелищный матч этого розыгрыша УПЛ, забив на двоих 7 голов. Местную «Александрию» посетил донецкий «Шахтер», который по прогнозам букмекеров был фаворитом в этом поединке, но случилось не так, как думалось.

Перед началом поединка символический удар по мячу нанес мальчик Матвей - сын жителя Александрии Андрея Усикова, который погиб в войне против российских оккупантов.

«Шахтер» с первых минут матча взял инициативу в свои руки, что увенчалось в два забитых гола уже к 25 минуте. Антигероем для своей команды стал Артем Шабанов, который сначала «скосил» мяч в свои ворота, а затем с помощью рикошета от защитника, «Шахтеру» удалось удвоить преимущество в матче - 2:0 на 25 минуте. Что происходило дальше стало шоком для болельщиков. Сначала защитник «Шахтера» Иракли Азаров обрезался возле собственной штрафной, что позволило Александру Филиппову сократить отставание.

Уже через пять минут Иван Калюжный, из-за которого «Александрии» в прошлом сезоне было засчитано техническое поражение в матче против «Шахтера», «ляпнул» метров с 25 точно в девятку - 2:2. Вот, что бывает, когда официально заявлен на матч.

После перерыва «александрийцы» на приподнятом настроении понеслись вперед, что увенчалось в третий гол. Защитник дончан Валерий Бондарь в собственной штрафной сыграл рукой, а Филиппов реализовал пенальти - 3:2.

На 56 минуте «Александрии» удалось выбежать в контратаку, где лицом к лицу с голкипером выбежал все тот же Филиппов, которому оставалось переиграть Ризныка, что собственно ему и удалось, оформив хеттрик в поединке - 4:2.

До конца матча «Шахтер» атаковал, но ему удалось забить лишь один гол. Педриньо на 95 минуте забил гол, который в красоте может поспорить с голом Калюжного, пробив точно в дальнюю девятку Ермакова - 4:3.

«Александрия» одержала 110 победу в УПЛ, продлив беспроигрышную серию до 8 матчей. Причем подопечные Руслана Ротаня продолжают идти без потерь, выиграв все свои матчи стартовых турах УПЛ и возглавляют турнирную таблицу.

«Показали характер. Характер коллектива. Вы прекрасно понимаете, как трудно собраться, когда проигрываешь 0:2, и перевернуть игру. Тем более, в матче с таким соперником, как «Шахтер». Поэтому это большой положительный момент. Надеюсь, этот матч даст отсчет тому, к чему мы стремимся», - сказал Ротань после матча.

Деклассирование «Оболони», второй хеттрик в туре, очередной гол красавец

Во втором матче тура к житомирскому «Полесью» пришла столичная «Оболонь». Житомиряне закрыли вопрос победителя в матче еще в первом тайме.

На 19 минуте Александр Назаренко ворвался на дальнюю штангу после подачи Алексея Гуцуляка и замкнул мяч в ворота - 1:0.

Через 4 минуты уже Гуцуляк сначала пробросил между ног мяч Виктору Близниченко, обыграл Вадима Витенчука и дальним выстрелом точно пробил в дальнюю «девятку» - 2:0. Этот гол может поспорить в красоте с голом Калюжного в матче против «Шахтера». К слову, форвард «Полесья» забил уже свой 35-й гол в УПЛ.

Под занавес первого тайма Назаренко вышел один на один с Назарием Федоривским, забив свой второй мяч в поединке. Стоит отметить голевую передачу Руслана Бабенко, который «шведой» из центра поля обрезал почти полкоманды «пивоваров».

После начала второго тайма, Назаренко элегантным обыгрышем «оставил в дураках» Валерия Дубка и оформил дебютный хеттрик во взрослом футболе - 4:0.

«Оболонь» ничего не смогла противопоставить „Полесью“, а защитник столичного клуба Максим Грисьо на 54 минуте получил еще и красную карточку.

Таким образом беспроигрышный сериал «Полесья» в УПЛ продолжается уже 8 игр: 5 побед и 3 ничьи, а «Оболонь» продолжила свою безвыигрышную гостевую серию, которая длится уже 12 игр.

Разгром во Львове, где «Рух» с нереализованным пенальти, положил на лопатки «Зарю»

Во втором матче тура к «Руху» пожаловала «Заря», которая была беспощадно разбита со счетом - 0:3.

На 14-й минуте после розыгрыша углового Яков Башич задел Ромака Дидыка в собственной штрафной - арбитр назначил пенальти. Остап Притула взялся исполнять пенальти, но на высоте был Никита Турбаевский, который уверенно зафиксировал «кожаного» после удара полузащитника «Руха». Уже совсем скоро Ярослав Карабин исправился за партнера и вывел «Рух» вперед: после вбрасывания с аута Илья Квасница забросил во вратарскую и форвард с лету пробил в ближний угол. Турбаевскому не хватило нескольких сантиметров, чтобы во второй раз спасти свою команду - 1:0.

В начале второго тайма «Руху» удалось удвоить преимущество. Василий Рунич откликнулся на навес с углового и головой направил мяч в ближний угол ворот «Зари» - 2:0.

Уже через 10 минут «Рух» установил разгромный результат на табло - 3:0. Квасница сумел заблокировать прострел соперника вблизи собственной штрафной, сохранил мяч в поле и выбил его далеко вперед, Игорь Краснопир опередил Тронтеля, который неудачно сбросил мяч на собственного голкипера, и забросил Турбаевскому за «воротник», который вышел далеко из ворот.

«Заря», несмотря на то, что имела свои моменты, так и не увенчала их в забитые голы.

После разгромного поражения от «Руха» президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба.

Тренировать команду снова будет Младен Бартулович.

Юрий Коваль

Третья подряд ничья «Ингульца» и удаление Кобина

В третьем матче воскресенья криворожский «Кривбасс» посетил петровский «Ингулец». Матч выдался довольно интересным на моменты, о чем говорит статистика, где у «Кривбасса» 22 удара по воротам, но но команды расписали ничью - 1:1.

Уже на 6 минуте полузащитник «Ингульца» Александр Пятов вывел свою команду вперед: Пятов прорвался в штрафную площадку криворожан слева от центра. Его первый удар заблокировал Стецьков, но мяч отскочил назад к Пятову, который мастерски закрутил его в дальний верхний угол ворот - 1:0.

Уже на 40-ой минуте «Кривбассу» усилиями Олега Кожушко удалось сравнять счет в поединке. Лунев ворвался в штрафную площадку Ингульца и прострелил на Кожушко, который эффектно пяткой перенаправил мяч в ворота - 1:1.

Обе команды обменивались позиционными атаками, но ни одной из команд так и не удалось выйти вперед, хотя «Кривбасс» был гораздо ближе к этому. В конце матча главный тренер «Ингульца» Василий Кобин, который отметил юбилей - 30 матч в рамках УПЛ, заработал удаление.

Первый гол, первая победа - историческая

Матчи понедельника открывали столичный «Левый берег», который не только не побеждал в УПЛ, но и не забивал, к которому пожаловал одесский «Черноморец». Этот матч стал историческим для киевлян, ведь им удалось забить первый гол в Высшем дивизионе, а также одержать первую историческую победу, продлив пропускную серию «одесситов» до 15 игр.

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма. Руслан Дедух со штрафного навесил на Олега Синицу, который сбросил мяч на 11 метров, и после суматохи в штрафной мяч отлетел Андрею Якимиву, который и отметился дебютным голом для своей команды в УПЛ - 1:0.

Андрей Якимов - автор исторического и победного гола

Второй тайм проходил при равной борьбе с небольшим преимуществом «моряков». «Левый берег» даже отличился во второй раз, но за секунду до взятия ворот главный арбитр зафиксировал нарушение правил. Команды до конца матча обменивались моментами, но так и не смогли, либо сравнять, либо удвоить преимущество - первая историческая победа «Левого берега» в УПЛ.

«Верес» не позволил «Колосу» прервать серию домашних неудач

Второй матч воскресенья провели в Ривне местный «Верес» и ковалевский «Колос». Ровенской команде удалось одержать первую победу в новом розыгрыше УПЛ, а также продлить домашнюю безвыигрышную серию «Колоса» до девяти матчей.

Команды начали матч активно, что вылилось в забитый гол уже в дебюте поединка. Нападающий «Вереса» Руслан Степанюк отличился на 15 минуте, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Команды до конца тайма имели несколько своих моментов, но не смогли их реализовать.

Уже на 54 минуте «Верес» все же вышел вперед. Владислав Шарай на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера - 1:0.

После этого «Колос» несколько раз пытался провести атаки, однако безуспешно. Счет, по итогам матча, остался в пользу ровенчан.

К сожалению, из-за проблем с электроснабжением, которые были вызваны атакой рф на энергообъекты Украины, трансляция матча состоялась с задержкой.

Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"

Волевая победа «ЛНЗ» над «Карпатами»

Заключительный матч тура, который должен был начаться в 13:00, между черкасским «ЛНЗ» и львовскими «Карпатами», был перенесен на 6 часов из-за ситуации с безопасностью в Черкасской области.

Уже на 34 минуте благодаря голу Амбросия Чачуа «Карпатам» удалось выйти вперед. Чачуа был первый на подборе после навеса с углового и нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади - 1:0 в пользу «Карпат».

В начале второго тайма «ЛНЗ» перехватил инициативу, но опасных эпизодов не возникало до 54-й минуты. Отыгрывать один мяч мог Геннадий Пасич, который пробивал с дистанции под ближнюю стойку - Кемкин парировал, но уже на 61 минуте Пасич, сместившись в центр пробил в дальний угол Кемкина - 1:1.

Через 15 минут Мухаррем Яшари вывел «ЛНЗ» вперед. Косовар принял классную передачу от Молло, ворвался на скорости в штрафную и переиграл Кемкина - 2:1 в пользу «ЛНЗ».

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Андреса Карраско, которые одержали третью победу в сезоне, переиграв вторую львовскую команду за две недели - в предыдущем туре «ЛНЗ» прибил «Рух» - 3:1.

Турнирная таблица после 4 тура выглядит следующим образом