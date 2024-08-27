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Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 06:08  •  72779 просмотра

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«Александрия» сенсационно победила „Шахтер“ 4:3. «Полесье» и „Рух“ одержали разгромные победы. «Левый берег» забил первый гол и одержал первую победу в УПЛ. Тренер «Зари» Юрий Коваль уволен.

Первый гол и дебютная победа «Левого берега», разгромные победы «Полесья» и «Руха», первые хеттрики, первая отставка главного тренера, «перестрелка» в Александрии, неожиданные лидеры - именно так прошел четвертый тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты тура, новые достижения по итогам тура, и чем запомнится очередной тур УПЛ. 

Детали 

Голевая «перестрелка» в Александрии и бенефис Филиппова 

В субботу на стадионе КСК «Ника» в Александрии на Кировоградщине сыграли пока самый зрелищный матч этого розыгрыша УПЛ, забив на двоих 7 голов. Местную «Александрию» посетил донецкий «Шахтер», который по прогнозам букмекеров был фаворитом в этом поединке, но случилось не так, как думалось. 

Перед началом поединка символический удар по мячу нанес мальчик Матвей - сын жителя Александрии Андрея Усикова, который погиб в войне против российских оккупантов. 

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«Шахтер» с первых минут матча взял инициативу в свои руки, что увенчалось в два забитых гола уже к 25 минуте. Антигероем для своей команды стал Артем Шабанов, который сначала «скосил» мяч в свои ворота, а затем с помощью рикошета от защитника, «Шахтеру» удалось удвоить преимущество в матче - 2:0 на 25 минуте. Что происходило дальше стало шоком для болельщиков. Сначала защитник «Шахтера» Иракли Азаров обрезался возле собственной штрафной, что позволило Александру Филиппову сократить отставание. 

Уже через пять минут Иван Калюжный, из-за которого «Александрии» в прошлом сезоне было засчитано техническое поражение в матче против «Шахтера», «ляпнул» метров с 25 точно в девятку - 2:2. Вот, что бывает, когда официально заявлен на матч. 

После перерыва «александрийцы» на приподнятом настроении понеслись вперед, что увенчалось в третий гол. Защитник дончан Валерий Бондарь в собственной штрафной сыграл рукой, а Филиппов реализовал пенальти - 3:2. 

На 56 минуте «Александрии» удалось выбежать в контратаку, где лицом к лицу с голкипером выбежал все тот же Филиппов, которому оставалось переиграть Ризныка, что собственно ему и удалось, оформив хеттрик в поединке - 4:2. 

До конца матча «Шахтер» атаковал, но ему удалось забить лишь один гол. Педриньо на 95 минуте забил гол, который в красоте может поспорить с голом Калюжного, пробив точно в дальнюю девятку Ермакова - 4:3. 

«Александрия» одержала 110 победу в УПЛ, продлив беспроигрышную серию до 8 матчей. Причем подопечные Руслана Ротаня продолжают идти без потерь, выиграв все свои матчи стартовых турах УПЛ и возглавляют турнирную таблицу. 

«Показали характер. Характер коллектива. Вы прекрасно понимаете, как трудно собраться, когда проигрываешь 0:2, и перевернуть игру. Тем более, в матче с таким соперником, как «Шахтер». Поэтому это большой положительный момент. Надеюсь, этот матч даст отсчет тому, к чему мы стремимся», - сказал Ротань после матча. 

Деклассирование «Оболони», второй хеттрик в туре, очередной гол красавец  

Во втором матче тура к житомирскому «Полесью» пришла столичная «Оболонь». Житомиряне закрыли вопрос победителя в матче еще в первом тайме. 

На 19 минуте Александр Назаренко ворвался на дальнюю штангу после подачи Алексея Гуцуляка и замкнул мяч в ворота - 1:0. 

Через 4 минуты уже Гуцуляк сначала пробросил между ног мяч Виктору Близниченко, обыграл Вадима Витенчука и дальним выстрелом точно пробил в дальнюю «девятку» - 2:0. Этот гол может поспорить в красоте с голом Калюжного в матче против «Шахтера». К слову, форвард «Полесья» забил уже свой 35-й гол в УПЛ. 

Под занавес первого тайма Назаренко вышел один на один с Назарием Федоривским, забив свой второй мяч в поединке. Стоит отметить голевую передачу Руслана Бабенко, который «шведой» из центра поля обрезал почти полкоманды «пивоваров».

После начала второго тайма, Назаренко элегантным обыгрышем «оставил в дураках» Валерия Дубка и оформил дебютный хеттрик во взрослом футболе - 4:0. 

«Оболонь» ничего не смогла противопоставить „Полесью“, а защитник столичного клуба Максим Грисьо на 54 минуте получил еще и красную карточку. 

Таким образом беспроигрышный сериал «Полесья» в УПЛ продолжается уже 8 игр: 5 побед и 3 ничьи, а «Оболонь» продолжила свою безвыигрышную гостевую серию, которая длится уже 12 игр. 

Разгром во Львове, где «Рух» с нереализованным пенальти, положил на лопатки «Зарю»

Во втором матче тура к «Руху» пожаловала «Заря», которая была беспощадно разбита со счетом - 0:3. 

На 14-й минуте после розыгрыша углового Яков Башич задел Ромака Дидыка в собственной штрафной - арбитр назначил пенальти. Остап Притула взялся исполнять пенальти, но на высоте был Никита Турбаевский, который уверенно зафиксировал «кожаного» после удара полузащитника «Руха». Уже совсем скоро Ярослав Карабин исправился за партнера и вывел «Рух» вперед: после вбрасывания с аута Илья Квасница забросил во вратарскую и форвард с лету пробил в ближний угол. Турбаевскому не хватило нескольких сантиметров, чтобы во второй раз спасти свою команду - 1:0. 

В начале второго тайма «Руху» удалось удвоить преимущество. Василий Рунич откликнулся на навес с углового и головой направил мяч в ближний угол ворот «Зари» - 2:0. 

Уже через 10 минут «Рух» установил разгромный результат на табло - 3:0. Квасница сумел заблокировать прострел соперника вблизи собственной штрафной, сохранил мяч в поле и выбил его далеко вперед, Игорь Краснопир опередил Тронтеля, который неудачно сбросил мяч на собственного голкипера, и забросил Турбаевскому за «воротник», который вышел далеко из ворот. 

«Заря», несмотря на то, что имела свои моменты, так и не увенчала их в забитые голы. 

После разгромного поражения от «Руха» президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба. 

Тренировать команду снова будет Младен Бартулович.

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Юрий Коваль

Третья подряд ничья «Ингульца» и удаление Кобина 

В третьем матче воскресенья криворожский «Кривбасс» посетил петровский «Ингулец». Матч выдался довольно интересным на моменты, о чем говорит статистика, где у «Кривбасса» 22 удара по воротам, но но команды расписали ничью - 1:1. 

Уже на 6 минуте полузащитник «Ингульца» Александр Пятов вывел свою команду вперед: Пятов прорвался в штрафную площадку криворожан слева от центра. Его первый удар заблокировал Стецьков, но мяч отскочил назад к Пятову, который мастерски закрутил его в дальний верхний угол ворот - 1:0. 

Уже на 40-ой минуте «Кривбассу» усилиями Олега Кожушко удалось сравнять счет в поединке. Лунев ворвался в штрафную площадку Ингульца и прострелил на Кожушко, который эффектно пяткой перенаправил мяч в ворота - 1:1. 

Обе команды обменивались позиционными атаками, но ни одной из команд так и не удалось выйти вперед, хотя «Кривбасс» был гораздо ближе к этому. В конце матча главный тренер «Ингульца» Василий Кобин, который отметил юбилей - 30 матч в рамках УПЛ, заработал удаление.

Первый гол, первая победа - историческая 

Матчи понедельника открывали столичный «Левый берег», который не только не побеждал в УПЛ, но и не забивал, к которому пожаловал одесский «Черноморец». Этот матч стал историческим для киевлян, ведь им удалось забить первый гол в Высшем дивизионе, а также одержать первую историческую победу, продлив пропускную серию «одесситов» до 15 игр. 

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма. Руслан Дедух со штрафного навесил на Олега Синицу, который сбросил мяч на 11 метров, и после суматохи в штрафной мяч отлетел Андрею Якимиву, который и отметился дебютным голом для своей команды в УПЛ - 1:0.

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Андрей Якимов - автор исторического и победного гола 

Второй тайм проходил при равной борьбе с небольшим преимуществом «моряков». «Левый берег» даже отличился во второй раз, но за секунду до взятия ворот главный арбитр зафиксировал нарушение правил. Команды до конца матча обменивались моментами, но так и не смогли, либо сравнять, либо удвоить преимущество - первая историческая победа «Левого берега» в УПЛ. 

«Верес» не позволил «Колосу» прервать серию домашних неудач

Второй матч воскресенья провели в Ривне местный «Верес» и ковалевский «Колос». Ровенской команде удалось одержать первую победу в новом розыгрыше УПЛ, а также продлить домашнюю безвыигрышную серию «Колоса» до девяти матчей.

Команды начали матч активно, что вылилось в забитый гол уже в дебюте поединка. Нападающий «Вереса» Руслан Степанюк отличился на 15 минуте, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Команды до конца тайма имели несколько своих моментов, но не смогли их реализовать. 

Уже на 54 минуте «Верес» все же вышел вперед. Владислав Шарай на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера - 1:0. 

После этого «Колос» несколько раз пытался провести атаки, однако безуспешно. Счет, по итогам матча, остался в пользу ровенчан.

К сожалению, из-за проблем с электроснабжением, которые были вызваны атакой рф на энергообъекты Украины, трансляция матча состоялась с задержкой. 

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Волевая победа «ЛНЗ» над «Карпатами» 

Заключительный матч тура, который должен был начаться в 13:00, между черкасским «ЛНЗ» и львовскими «Карпатами», был перенесен на 6 часов из-за ситуации с безопасностью в Черкасской области. 

Уже на 34 минуте благодаря голу Амбросия Чачуа «Карпатам» удалось выйти вперед. Чачуа был первый на подборе после навеса с углового и нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади - 1:0 в пользу «Карпат». 

В начале второго тайма «ЛНЗ» перехватил инициативу, но опасных эпизодов не возникало до 54-й минуты. Отыгрывать один мяч мог Геннадий Пасич, который пробивал с дистанции под ближнюю стойку - Кемкин парировал, но уже на 61 минуте Пасич, сместившись в центр пробил в дальний угол Кемкина - 1:1. 

Через 15 минут Мухаррем Яшари вывел «ЛНЗ» вперед. Косовар принял классную передачу от Молло, ворвался на скорости в штрафную и переиграл Кемкина - 2:1 в пользу «ЛНЗ». 

Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Андреса Карраско, которые одержали третью победу в сезоне, переиграв вторую львовскую команду за две недели - в предыдущем туре «ЛНЗ» прибил «Рух» - 3:1. 

Турнирная таблица после 4 тура выглядит следующим образом 

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Павел Башинский

Павел Башинский

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С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

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Киев

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

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Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

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Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

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Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

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Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

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