Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко говорит, что утреннюю атаку рф на Украину можно отнести к самым массированным, поступает много сообщений о повреждении энергооборудования.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Совершенно очевидно, что даже анализируя предыдущую статистику. Количества поражения, которое применил враг - эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - говорит Бойко.

Он рассказывает, что по тем сообщениям, которые поступают из регионов «есть много нюансов, которые связаны с повреждением энергетического оборудования».

росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр