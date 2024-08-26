Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

26 августа 2024, 07:51  •  13690 просмотра

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Советник премьера Юрий Бойко заявил, что утренняя атака рф на Украину является одной из самых массовых за весь период войны. Поступает много сообщений о повреждении энергооборудования в регионах.

Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко говорит, что утреннюю атаку рф на Украину можно отнести к самым массированным, поступает много сообщений о повреждении энергооборудования.

Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Совершенно очевидно, что даже анализируя предыдущую статистику. Количества поражения, которое применил враг - эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны

- говорит Бойко.

Он рассказывает, что по тем сообщениям, которые поступают из регионов «есть много нюансов, которые связаны с повреждением энергетического оборудования».

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