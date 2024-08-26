Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"

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Київ • УНН

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Радник прем'єра Юрій Бойко заявив, що ранкова атака рф на Україну є однією з наймасовіших за весь період війни. Надходить багато повідомлень про пошкодження енергообладнання в регіонах.

Радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко каже, що ранкова атака рф на Україну можна віднести до наймасованіших, надходить багато повідомлень про пошкодження енергообладнання.

Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цілком очевидно, що навіть аналізуючи попередню статистику. Кількості ураження, яке застосував ворог — ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни

- каже Бойко.

Він розповідає, що по тим повідомленням, що надходять з регіонів "є багато нюансів, які повʼязані з пошкодженням енергетичного обладнання".

росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр26.08.24, 10:11 • 55672 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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