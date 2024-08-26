Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"

Радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко каже, що ранкова атака рф на Україну можна віднести до наймасованіших, надходить багато повідомлень про пошкодження енергообладнання.

Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цілком очевидно, що навіть аналізуючи попередню статистику. Кількості ураження, яке застосував ворог — ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни