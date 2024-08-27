Дебютна перемога "Лівого берега", розгроми у Житомирі та Львові, неочікувані лідери, перша відставка: результат 4 туру УПЛ

Перший гол та дебютна перемога "Лівого берега", розгромні перемоги "Полісся" та "Руху", перші хеттрики, перша відставка головного тренера, "перестрілка" в Олександрії, неочікувані лідери - саме так пройшов четвертий тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати туру, нові досягнення за підсумками туру, та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

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Гольова "перестрілка" в Олександрії та бенефіс Філіппова

В суботу на стадіоні КСК "Ніка" в Олександрії на Кіровоградщині зіграли поки що найвидовищний матч цього розіграшу УПЛ, забивши на двох 7 голів. До місцевої "Олександрії" завітав донецький "Шахтар", який за прогнозами букмекерів був фаворитом у цьому поєдинку, але сталося не так, як гадалося.

Перед початком поєдинку символічний удар по м’ячу завдав хлопчик Матвій - син мешканця Олександрії Андрія Усикова, який загинув у війні проти російських окупантів.

"Шахтар" з перших хвилин матчу взяв ініціативу у свої руки, що увінчалося в два забиті голи вже до 25 хвилини. Антигероєм для своєї команди став Артем Шабанов, який спочатку "скосив" м’яч у свої ворота, а потім за допомогою рикошету від захисника, "Шахтарю" вдалося подвоїти перевагу в матчі - 2:0 на 25 хвилині. Що відбувалося далі стало шоком для вболівальників. Спочатку захисник "Шахтаря" Іраклі Азаров обрізався біля власного штрафного, що дозволило Олександру Філіппову скоротити відставання.

Вже за п’ять хвилин Іван Калюжний, через якого "Олександрії" минулого сезону було зарахована технічна поразка в матчу проти "Шахтаря", "ляпнув" метрів з 25 точнісінько у дев’ятку - 2:2. Ось, що буває, коли офіційно заявлений на матч.

Після перерви "олександрійці" на піднесеному настрої понеслися вперед, що увінчалося у третій гол. Захисник донеччан Валерій Бондар у власному штрафному зіграв рукою, а Філіппов реалізував пенальті - 3:2.

На 56 хвилині "Олександрії" вдалося вибігти в контратаку, де віч-на-віч із голкіпером вибіг все тей же Філіппов, якому залишалося переграти Різника, що власне йому і вдалося, оформивши хеттрик в поєдинку - 4:2.

До кінця матчу "Шахтар" атакував, але йому вдалося забити лише один гол. Педріньо на 95 хвилині забив гол, який в красі може посперечатися із голом Калюжного, пробивши точнісінько в дальню дев’ятку Єрмакова - 4:3.

"Олександрія" здобула 110 перемогу в УПЛ, продовживши безпрограшну серію до 8 матчів. Причому підопічні Руслана Ротаня продовжують йти без втрат, вигравши всі свої матчі стартових турах УПЛ та очолюють турнірну таблицю.

"Показали характер. Характер колективу. Ви прекрасно розумієте, як важко зібратися, коли програєш 0:2, і перевернути гру. Тим більше, у матчі з таким суперником, як "Шахтар". Тому це великий позитивний момент. Сподіваюся, цей матч дасть відлік того, до чого ми прагнемо", - сказав Ротань після матчу.

Декласування "Оболоні", другий хеттрик в турі, черговий гол красень

В другому матчі туру до житомирського "Полісся" завітала столична "Оболонь". Житомиряни закрили питання переможця в матчі ще у першому таймі.

На 19 хвилині Олександр Назаренко увірвався на дальню штангу після подачі Олексія Гуцуляка та замкнув м’яч у ворота - 1:0.

За 4 хвилини вже Гуцуляк спочатку прокинув поміж ніг м’яч Віктору Блізніченку, обіграв Вадима Вітенчука та дальнім пострілом влучно пробив у дальню "дев’ять" - 2:0. Цей гол може посперечатися у красі з голом Калюжного в матчі проти "Шахтаря". До слова, форвард "Полісся" забив вже свій 35-тий гол в УПЛ.

Під завісу першого тайму Назаренко вийшов віч-на-віч із Назарієм Федорівським, забивши свій другий м’яч в поєдинку. Варто відзначити гольову передачу Руслана Бабенка, який "шведою" з центра поля обрізав майже пів команди "пивоварів".

Після початку другого тайму, Назаренко елегантним обіграшем "пошив у дурні" Валерія Дубка та оформив дебютний хеттрик у дорослому футболі - 4:0.

"Оболонь" нічого не змогла протиставити "Поліссю", а захисник столичного клубу Максим Грисьо на 54 хвилині отримав ще й червону картку.

Таким чином безпрограшний серіал "Полісся" в УПЛ триває вже 8 ігор: 5 перемоги та 3 нічиї, а "Оболонь" продовжила свою безвиграшну гостьову серію, що триває вже 12 ігор.

Розгром у Львові, де "Рух" із нереалізованим пенальті, поклав на лопатки "Зорю"

В другому матчі туру до "Руху" завітала "Зоря", яка була нещадно розбита з рахунком - 0:3.

На 14-й хвилині після розіграшу кутового Яков Башич зачепив Ромака Дідика у власному штрафному - арбітр призначив пенальті. Остап Притула взявся виконувати пенальті, але на висоті був Микита Турбаєвський, який впевнено зафіксував "шкіряного" після удару півзахисника "Руху". Вже зовсім скоро Ярослав Карабін виправився за партнера і вивів "Рух" вперед: після вкидання з ауту Ілля Квасниця закинув у воротарський і форвард з льоту пробив у ближній кут. Турбаєвському не вистачило кількох сантиметрів, щоб вдруге врятувати свою команду - 1:0.

На початку другого тайму "Руху" вдалося подвоїти перевагу. Василь Руніч відгукнувся на навіс з кутового і головою спрямував м’яч у ближній кут воріт "Зорі" - 2:0.

Вже за 10 хвилин "Рух" встановив розгромний результат на табло - 3:0. Квасниця зумів заблокувати простріл суперника поблизу власного штрафного, зберіг м'яч у полі і вибив його далеко вперед, Ігор Краснопір випередив Тронтеля, який невдало скинув м’яч на власного голкіпера, та закинув Турбаєвському за "комірець", який вийшов далеко з воріт.

"Зоря", не дивлячись на те, що мала свої моменти, так і не увінчала їх у забиті голи.

Після розгромної поразки від "Руху" президент луганської "Зорі" Євген Геллер звільнив Юрія Коваля від виконання обов'язків головного тренера клубу.

Тренувати команду знову буде Младен Бартулович.

Юрій Коваль

Третя поспіль нічия "Інгульця" та вилучення Кобіна

В третьому матчі неділі до криворізького "Кривбасу" завітав петровський "Інгулець". Матч видався доволі цікавим на моменти, про що каже статистика, де у "Кривбасу" 22 удари по воротам, але але команди розписали нічию - 1:1.

Вже на 6 хвилині півзахисник "Інгульця" Олександр П’ятов вивів свою команду вперед: П'ятов прорвався до штрафного майданчика криворіжців зліва від центру. Його перший удар заблокував Стецьков, але м'яч відскочив назад до П'ятова, який майстерно закрутив його в дальній верхній кут воріт – 1:0.

Вже на 40-ій хвилині "Кривбасу" зусиллями Олега Кожушка вдалося зрівняти рахунок в поєдинку. Луньов увірвався у штрафний майданчик Інгульця і прострілив на Кожушка, який ефектно п’ятою перенаправив м’яч у ворота - 1:1.

Обидві команди обмінювалися позиційними атаками, але жодній з команд так і не вдалося вийти вперед, хоча "Кривбас" був набагато ближчим до цього. Наприкінці матчу головний тренер "Інгульця" Василь Кобін, який відзначив ювілей - 30 матч в рамках УПЛ, заробив вилучення.

Перший гол, перша перемога - історична

Матчі понеділка відкривали столичний "Лівий берег", який не тільки не перемагав в УПЛ, а й не забивав, до якого завітав одеський "Чорноморець". Цей матч став історичним для киян, адже їм вдалося забити перший гол у Вищому дивізіоні, а також здобути першу історичну перемогу, продовживши пропускну серію "одеситів" до 15 ігор.

Господарі вийшли вперед у середині першого тайму. Руслан Дедух зі штрафного навісив на Олега Синицю, який скинув м’яч на 11 метрів, і після метушні у штрафному м’яч відлетів Андрію Якиміву, який і відзначився дебютним голом для своєї команди в УПЛ - 1:0.

Андрій Якимів - автор історичного та переможного голу

Другий тайм проходив за рівної боротьби з невеликою перевагою "моряків". "Лівий берег" навіть відзначився вдруге, але за секунду до взяття воріт головний арбітр зафіксував порушення правил. Команди до кінця матчу обмінювалися моментами, але так і не змогли, або зрівняти, або подвоїти перевагу - перша історична перемога "Лівого берега" в УПЛ.

"Верес" не дозволив "Колосу" перервати серію домашніх невдач

Другий матч неділі провели у Рівному місцевий "Верес" та ковалівський "Колос". Рівненській команді вдалося здобути першу перемогу в новому розіграші УПЛ, а також продовжити домашню безвиграшну серію "Колосу" до дев’яти матчів.

Команди почали матч активно, що вилилося в забитий гол вже у дебюті поєдинку. Нападник "Вереса" Руслан Степанюк відзначився на 15 хвилині, але арбітр скасував гол через офсайд. Команди до кінця тайму мали кілька своїх моментів, але не змогли їх реалізувати.

Вже на 54 хвилині "Верес" все ж таки вийшов вперед. Владислав Шарай на швидкості увірвався у штрафну та пробив повз голкіпера - 1:0.

Після цього "Колос" кілька разів намагався провести атаки, однак безуспішно. Рахунок, за підсумками матчу, залишився на користь рівнян.

На жаль, через проблеми з електропостачанням, які були спричинені атакою рф на енергооб’єкти України, трансляція матчу відбулася із затримкою.

Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"

Вольова перемога "ЛНЗ" над "Карпатами"

Заключний матч туру, який мав розпочатися о 13:00, між черкаським "ЛНЗ" та львівськими "Карпатами", був перенесений на 6 годин через безпекову ситуацію на Черкащині.

Вже на 34 хвилині завдяки голу Амбросія Чачуа "Карпатам" вдалося вийти вперед. Чачуа був перший на підбиранні після навісу з кутового і завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчику - 1:0 на користь "Карпат".

На початку другого тайму "ЛНЗ" перехопив ініціативу, але небезпечних епізодів не виникало до 54-ї хвилини. Відігрувати один м’яч міг Геннадій Пасіч, який пробивав з дистанції під ближню стійку – Кемкін парирував, але вже на 61 хвилині Пасіч, змістившись в центр пробив у дальній кут Кемкіна - 1:1.

За 15 хвилин Мухаррем Яшарі вивів "ЛНЗ" вперед. Косовар прийняв класну передачу від Молло, увірвався на швидкості у штрафну й переграв Кемкіна - 2:1 на користь "ЛНЗ".

Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Андреса Карраско, які здобули третю звитягу в сезоні, перегравши другу львівську команду за два тижні – у попередньому турі "ЛНЗ" прибив "Рух" - 3:1.

Турнірна таблиця після 4 туру виглядає наступним чином