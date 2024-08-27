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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Испания уже подготовила более 5 тысяч украинских военных

Испания уже подготовила более 5 тысяч украинских военных

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 19:03  •  2106 просмотра

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Министерство обороны Испании сообщило о подготовке более 5000 украинских военных в рамках миссии ЕС. Около 2500 испанских солдат приняли участие в обучении через «Toledo Training Coordination Center».

С 2022 года Испания подготовила уже более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят обучение в городе Толедо, передает УНН.

Детали

Роблес подчеркнула, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются непоколебимыми, как и с самого начала вторжения России".

Глава Минобороны страны подчеркнула, что Испания направляет в Украину все, что мы можем в пределах возможностей Испании, и с точки зрения подготовки испанские военные чрезвычайно важны.

Сегодня Испания обучила и проинструктировала более 5000 военных ВСУ. Около 2500 испанских солдат приняли участие в обучении.

- подытожила Маргарита Роблес.

Дополнение

В ведомстве добавили, что Испания участвует в Европейской военной миссии помощи Украине (EUMAN UA через "Toledo Training Coordination Center", созданный в конце 2022 года, который позволяет тренировать ротацию украинских военнослужащих

Напомним

Министерство обороны Испании анонсировало передачу Украине дополнительной батареи ЗРК Hawk в сентябре. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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